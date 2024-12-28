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05:22, 28 декабря 2024Экономика

В России предложили сажать в тюрьму за незаконную регистрацию ИП

В Госдуму внесли проект о тюремном заключении за незаконную регистрацию ИП
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России предложили наказывать тюремным заключением за незаконную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) — соответствующий законопроект был внесен правительством в Госдуму. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект предусматривает внесение изменений в статьи 173.1 («незаконное образование юрлица через подставных лиц») и 173.2 («незаконное использование документов для создания юрлица») УК РФ. В случае одобрения законопроекта нарушителям будет грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей или принудительные работы на срок до трех лет. При этом от уголовной ответственности предлагается освобождать тех, кто нарушил закон впервые и активно сотрудничал со следствием.

«За период с 2014 года по 2023 год наблюдается постепенная трансформация организационно-правовой формы субъектов предпринимательской деятельности, при которой учащается регистрация индивидуальных предпринимателей», — добавили в правительстве.

Ранее Альфа-Банк запустил удаленное открытие счета для предпринимателей в личном приложении и интернет-банке. Теперь физлица, у которых есть ИП, могут открыть счет для бизнеса через личное мобильное приложение или интернет-банк за несколько минут.

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