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12:00, 29 декабря 2024Бывший СССР

Коньяк стал причиной кончины пятерых человек

Коньяк местной марки стал причиной кончины пятерых человек в Узбекистане
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Коньяк местной марки стал причиной кончины пятерых человек в Андижанской области на востоке Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным ведомства, 22 человека поступили в больницу с острым отравлением после употребления коньяка «Узбекистан». Пятеро из них не выжили.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело, ведется предварительное расследование.

Ранее в популярном туристическом городе Ванг Вьенг в Лаосе произошло массовое отравление алкогольными напитками. Шестерых туристов спасти не удалось, а те, кто выжил, описывают пережитое как самые страшные две недели в жизни.

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