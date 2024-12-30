Экс-футболист сборной России призвал Соболева следить за словами

Александр Самедов посоветовал нападающему «Зенита» Соболеву следить за словами

Экс-футболист сборной России Александр Самедов посоветовал форварду «Зенита» Александру Соболеву следить за словами. Об этом стало известно из интервью Самедова YouTube-каналу Smol Talk.

«Надо следить за своей речью и за тем, что ты говоришь. Не надо вот этого, блин: "Я всю жизнь мечтал играть в "Спартаке", потом что-то пошло не так — я надеваю свитер СКА», — заявил Самедов.

Соболев надел свитер хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга во время своей презентации в качестве игрока «Зенита», куда он перешел из московского «Спартака».

27 октября Соболев, уже являясь футболистом «Зенита», отказался отвечать на вопросы московских журналистов. «Приехали из Москвы? С москвичами не общаюсь», — заявил он.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» 30 августа 2024 года и с тех пор провел в составе команды из Санкт-Петербурга 11 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). За этот период нападающий не забил ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи.