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17:14, 30 декабря 2024Спорт

Экс-футболист сборной России призвал Соболева следить за словами

Александр Самедов посоветовал нападающему «Зенита» Соболеву следить за словами
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Самедов

Александр Самедов. Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Экс-футболист сборной России Александр Самедов посоветовал форварду «Зенита» Александру Соболеву следить за словами. Об этом стало известно из интервью Самедова YouTube-каналу Smol Talk.

«Надо следить за своей речью и за тем, что ты говоришь. Не надо вот этого, блин: "Я всю жизнь мечтал играть в "Спартаке", потом что-то пошло не так — я надеваю свитер СКА», — заявил Самедов.

Соболев надел свитер хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга во время своей презентации в качестве игрока «Зенита», куда он перешел из московского «Спартака».

27 октября Соболев, уже являясь футболистом «Зенита», отказался отвечать на вопросы московских журналистов. «Приехали из Москвы? С москвичами не общаюсь», — заявил он.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» 30 августа 2024 года и с тех пор провел в составе команды из Санкт-Петербурга 11 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). За этот период нападающий не забил ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи.

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