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22:15, 30 декабря 2024Путешествия

Названы сроки оглашения предварительных результатов расследования авиакатастрофы под Актау

Предварительные итоги расследования крушения AZAL представят в течение 30 дней
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Administration of Mangystau region / Handout / Reuters

Правительственная комиссия Казахстана по расследованию авиакатастрофы под Актау представит предварительные итоги работы в течение 30 дней. Об этом заявил член комиссии, вице-министр транспорта страны Талгат Ластаев в интервью агентству Kazinfom.

«В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования», — уточнил он.

В настоящий момент ведется полевой этап расследования. «[Собираются] фрагменты воздушного судна, отпечатки в месте крушения самолета, снимаются слепки, все это собирается в специальном организованном ангаре в аэропорту Актау», — объяснил Ластаев.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» потерпел крушение в нескольких километрах от казахстанского города Актау 25 декабря. На борту находились 67 человек, 38 из них выжить не удалось.

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