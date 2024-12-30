Bild: полиция Германии ранила больного шизофренией украинского беженца с топором

Полиция Германии ранила больного шизофренией украинского беженца. Об этом сообщает газета Bild.

Инцидент произошел в Баден-Вюртемберге. 26-летний гражданин Украины взял в руки нож и топор и стал угрожать руководителю предприятия, где он проживал и работал. Тот вызвал полицию, которая прибыла на место происшествия. Внимание нападавшего переключилось на сотрудников правоохранительных органов. Из-за угрозы жизни им пришлось применить огнестрельное оружие.

В этот же день нападавшего прооперировали. О его текущем состоянии в настоящий момент ничего не известно. Близкий друг украинца рассказал, что он страдал шизофренией и депрессией. Однако в то же время, по его словам, он является «очень милым и спокойным». Прокуратура города Мангейм выясняет причины инцидента.

Ранее сообщалось, что украинец застрелил двух блогерш, которые высмеивали россиян.

