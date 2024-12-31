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13:31, 31 декабря 2024Мир

В Германии рассказали о безграничной коррупции и отсутствии демократии на Украине

FAZ: немецкий экс-министр Лафонтен рассказал о масштабах коррупции на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Оскар Лафонтен

Оскар Лафонтен. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Масштаб коррупции на Украине безграничен при отсутствующей реальной демократии, заявил бывший министр финансов ФРГ Оскар Лафонтен. Его слова приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«На Украине сейчас олигархия, которая все больше и больше живет за счет внешних дотаций. Это государство с безграничной коррупцией и отсутствием реальных демократических структур», — рассказал немецкий экс-министр.

Ранее обозреватель издания The American Thinker написал, что в Европе сейчас нет более коррумпированной страны, чем Украина.

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