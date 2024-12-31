В Германии рассказали о безграничной коррупции и отсутствии демократии на Украине

FAZ: немецкий экс-министр Лафонтен рассказал о масштабах коррупции на Украине

Масштаб коррупции на Украине безграничен при отсутствующей реальной демократии, заявил бывший министр финансов ФРГ Оскар Лафонтен. Его слова приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«На Украине сейчас олигархия, которая все больше и больше живет за счет внешних дотаций. Это государство с безграничной коррупцией и отсутствием реальных демократических структур», — рассказал немецкий экс-министр.

Ранее обозреватель издания The American Thinker написал, что в Европе сейчас нет более коррумпированной страны, чем Украина.