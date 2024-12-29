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13:03, 29 декабря 2024Интернет и СМИ

В США одной фразой охарактеризовали Украину

American Thinker: в Европе сейчас нет более коррумпированной страны, чем Украина
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

В Европе сейчас нет более коррумпированной страны, чем Украина. Такой фразой страну охарактеризовал обозреватель издания American Thinker.

В материале говорится, что несмотря на продолжающийся третий год конфликт с Россией, в украинском правительстве по-прежнему есть люди, все еще пытающиеся получить прибыль в условиях существенного дефицита бюджета. По мнению журналистов издания, реальная власть в стране сосредоточена в руках нескольких человек, которые влияют на принятие решений и получают за это финансовое вознаграждение.

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Хронические проблемы коррупции и кумовства на Украине, а также сосредоточенность политиков и бюрократов на собственном благополучии, а не на благополучии государства, на которое они работают, свидетельствует, что продолжение американо-украинского сотрудничества не принесет США ничего, кроме финансовых потерь», — предупредил обозреватель издания.

Ранее в США предрекли неприятные для Украины последствия из-за отказа от транзита российского газа. По мнению аналитиков, такая мера приведет к атакам по газотранспортной системе.

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