В США предрекли неприятные последствия для Украины из-за отказа от российского газа

Bloomberg: отказ Украины от транзита российского газа приведет к атакам по ГТС

Отказ Украины от транзита российского газа приведет к атакам по ГТС (газотранспортная система). Неприятные последствия данной меры предрекли аналитики агентства Bloomberg, базирующегося в США.

Журналисты пришли к выводу, что украинская ГТС может стать объектом для ракетных ударов, как это произошло с газовыми хранилищами и источниками электроэнергии. Авторы статьи считают, что в случае отказа от транзита российского газа Украина будет вынуждена оборонять более 38 тысяч километров газопроводной системы.

Обозреватели отмечают, что удары по украинской газотранспортной системе не наносились ранее, так как через нее на Запад проходил российский газ. Атаки по ГТС, по мнению авторов материала, могут привести к проблемам с отоплением в стране в холодный сезон.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа. «Мы не будем заниматься продлением транзита российского газа. Мы не будем давать возможности зарабатывать», — заявил глава государства.

До того Министерство энергетики Украины сообщило, что Киев и Варшава начали работу над альтернативой транзиту газа из России.