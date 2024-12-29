Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:55, 29 декабря 2024Интернет и СМИ

В США предрекли неприятные последствия для Украины из-за отказа от российского газа

Bloomberg: отказ Украины от транзита российского газа приведет к атакам по ГТС
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Отказ Украины от транзита российского газа приведет к атакам по ГТС (газотранспортная система). Неприятные последствия данной меры предрекли аналитики агентства Bloomberg, базирующегося в США.

Журналисты пришли к выводу, что украинская ГТС может стать объектом для ракетных ударов, как это произошло с газовыми хранилищами и источниками электроэнергии. Авторы статьи считают, что в случае отказа от транзита российского газа Украина будет вынуждена оборонять более 38 тысяч километров газопроводной системы.

Обозреватели отмечают, что удары по украинской газотранспортной системе не наносились ранее, так как через нее на Запад проходил российский газ. Атаки по ГТС, по мнению авторов материала, могут привести к проблемам с отоплением в стране в холодный сезон.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа. «Мы не будем заниматься продлением транзита российского газа. Мы не будем давать возможности зарабатывать», — заявил глава государства.

До того Министерство энергетики Украины сообщило, что Киев и Варшава начали работу над альтернативой транзиту газа из России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Насмерть отравившиеся под Красноярском дети более десяти часов дышали ядом

      Десятки человек пострадали из-за распыления неизвестного газа в супермаркете Германии

      Кудрявцева попала в список неплательщиков за капремонт

      В Курахово началась зачистка территории ТЭС

      Появились новые подробности о разбившемся в Южной Корее самолете

      В США предрекли неприятные последствия для Украины из-за отказа от российского газа

      Задержание сотрудничавшего с украинской разведкой россиянина попало на видео

      Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии

      Седокова вновь вышла на связь с подписчиками

      Зурабишвили назвала сроки ухода из резиденции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше