Российские средства ПВО сбили украинский Су-27

Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне спецоперации украинский истребитель Су-27, сообщили журналистам в Минобороны РФ 2 января.

Место произошедшего, а также другие детали не уточняются.

Кроме того, средства ПВО за минувшие сутки сбили шесть реактивных снарядов системы HIMARS, а также 97 беспилотников самолетного типа.

В октябре Воздушные силы Украины показали на видео советский истребитель Су-27, вооруженный американскими управляемыми бомбами GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB). На ролике показали установку четырех бомб GBU-39 на держатель BRU-61, который вмещает четыре бомбы. Американский держатель установили на стандартный пилон Су-27 через специальный адаптер.