«Искандер» уничтожил более 200 украинских солдат и бронетехнику

Российская баллистическая ракета «Искандер-М» уничтожила более 200 солдат, а также бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Юнаковка Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«"Искандер-М" воздушным подрывом фугасной полутонной боеголовки накрыл стоянку с 42 единицами бронетехники и автомобилями, а также свыше 200 всушников», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что боеголовка запущенной баллистической ракеты весила 500 килограмм. Она взорвалась над деревьями, что вызвало обильный пожар, перенесшийся на бронетехнику и арсеналы.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер», расположенные в Калининградской области, способны уничтожить американскую базу противоракетной обороны (ПРО) в Польше в случае прямого столкновения.