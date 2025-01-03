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20:58, 3 января 2025Россия

«Искандер» уничтожил более 200 украинских солдат

«Искандер» уничтожил более 200 украинских солдат и бронетехнику
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российская баллистическая ракета «Искандер-М» уничтожила более 200 солдат, а также бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Юнаковка Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«"Искандер-М" воздушным подрывом фугасной полутонной боеголовки накрыл стоянку с 42 единицами бронетехники и автомобилями, а также свыше 200 всушников», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что боеголовка запущенной баллистической ракеты весила 500 килограмм. Она взорвалась над деревьями, что вызвало обильный пожар, перенесшийся на бронетехнику и арсеналы.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер», расположенные в Калининградской области, способны уничтожить американскую базу противоракетной обороны (ПРО) в Польше в случае прямого столкновения.

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