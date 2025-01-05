Месси не пришел в Белый дом на вручение награды от Байдена

Месси не пришел на церемонию вручения Президентской медали Свободы от Байдена

Футболист клуба американского клуба «Интер Майами» Лионель Мессии не пришел в Белый дом на церемонию вручения Президентской медали Свободы от действующего главы США Джо Байдена. Об этом сообщает Marca.

Месси объяснил свое отсутствие заранее оговоренными обстоятельствами. Футболист обещал забрать награду позже.

Президентская медаль Свободы — это высшая гражданская награда США. Месси должен был получить ее за поддержку программ здравоохранения и образования для детей по всему миру через благотворительный фонд собственного имени.

37-летний Месси — самый титулованный игрок в истории футбола. На его счету 46 командных трофеев.