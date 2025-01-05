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13:13, 5 января 2025Спорт

Месси не пришел в Белый дом на вручение награды от Байдена

Месси не пришел на церемонию вручения Президентской медали Свободы от Байдена
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Футболист клуба американского клуба «Интер Майами» Лионель Мессии не пришел в Белый дом на церемонию вручения Президентской медали Свободы от действующего главы США Джо Байдена. Об этом сообщает Marca.

Месси объяснил свое отсутствие заранее оговоренными обстоятельствами. Футболист обещал забрать награду позже.

Президентская медаль Свободы — это высшая гражданская награда США. Месси должен был получить ее за поддержку программ здравоохранения и образования для детей по всему миру через благотворительный фонд собственного имени.

37-летний Месси — самый титулованный игрок в истории футбола. На его счету 46 командных трофеев.

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