Следователи начали осмотр тела погибшего в ДНР журналиста Мартемьянова

Сотрудники Следственного комитета (СК) России начали осматривать тело погибшего в Донецкой народной республике (ДНР) внештатного корреспондента газеты «Известия» Александра Мартемьянова. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сотрудники СК прибыли в донецкий морг для проведения следственных мероприятий. Перед этим журналисты дали первые показания следователям по делу о гибели Мартемьянова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала убийство российских журналистов в зоне специальной военной операции преступлением, ответственность за которое несет президент Украины Владимир Зеленский. Она также пообещала наказание виновным в гибели сотрудников СМИ.

4 января стало известно, что Мартемьянов погиб в ДНР при ударе дрона Вооруженных сил Украины по машине. Еще четыре журналиста получили ранения. Уточнялось, что украинские войска намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от линии боевого соприкосновения.