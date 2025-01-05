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11:25, 5 января 2025Силовые структуры

Следователи начали осмотр тела погибшего в ДНР журналиста

Следователи начали осмотр тела погибшего в ДНР журналиста Мартемьянова
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета (СК) России начали осматривать тело погибшего в Донецкой народной республике (ДНР) внештатного корреспондента газеты «Известия» Александра Мартемьянова. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сотрудники СК прибыли в донецкий морг для проведения следственных мероприятий. Перед этим журналисты дали первые показания следователям по делу о гибели Мартемьянова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала убийство российских журналистов в зоне специальной военной операции преступлением, ответственность за которое несет президент Украины Владимир Зеленский. Она также пообещала наказание виновным в гибели сотрудников СМИ.

4 января стало известно, что Мартемьянов погиб в ДНР при ударе дрона Вооруженных сил Украины по машине. Еще четыре журналиста получили ранения. Уточнялось, что украинские войска намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от линии боевого соприкосновения.

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