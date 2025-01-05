Пленный Самороченко: командование ВСУ приказало ликвидировать мирных жителей

Командование приказало служащим брать в плен, допрашивать и ликвидировать мирных жителей. О таких инструкциях рассказал сдавшийся в плен в Курской области Владимир Самороченко, его слова приводит РИА Новости.

По словам украинца, командование ВСУ распорядилось не церемониться с мирным населением. Такие распоряжения руководство отдало для военных, задействованных на территории Курской области.

Украинский военнопленный Кирилл Исинбаев рассказал, что его подразделения под предлогом ротации отправили на передовую в приграничный район Курской области — так они оказались на «мясном штурме». По его словам, украинских военных «кинули» свои же. Им поручили сменить людей на позиции, но не сказали, куда они отправляются, лишь позже он узнал, что оказался на российской территории.

Ранее стало известно, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм сорвал ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Во время выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики запустили ракеты по координатам авиационного наводчика. В результате атаки были уничтожены бронетехника, а также личный состав ВСУ.