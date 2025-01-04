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12:27, 4 января 2025Россия

Украинский военнопленный рассказал о «мясном штурме» в Курской области

Пленный Исинбаев: ВСУ под предлогом ротации бросили подразделения на передовую
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Украинский военнопленный Кирилл Исинбаев рассказал, что его подразделения под предлогом ротации отправили на передовую в приграничный район Курской области — так они оказались на «мясном штурме». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По его словам, украинских военных «кинули» свои же. Исинбаев пояснил, что это был его первый выход на боевые действия, им поручили сменить людей на позиции, но не сказали, куда они отправляются, лишь позже он узнал, что оказался на российской территории.

В Курской области Исинбаев попал в плен. По его словам, он родился в России, но в детстве родители увезли его в Одессу. За 47 лет он не выучил украинский язык.

Ранее пленный наемник из Польши рассказал о правилах отбора иностранцев в ВСУ. По его словам, украинцы создали сайт для вербовки иностранных граждан, берут всех без разбора.

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