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21:26, 5 января 2025Мир

В США напомнили Трампу о его обещании насчет мигрантов

Сенатор Грэм потребовал от Трампа депортировать миллионы нелегальных мигрантов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп должен выполнить свое обещание и депортировать нелегальных мигрантов. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что сейчас в стране находятся миллионы незаконных мигрантов, которые ставят под угрозу ее безопасность. «Каждый день отсрочки — это угроза для Америки», — подчеркнул сенатор.

По его словам, Трампу следует в первую очередь разобраться с проблемами на границе, поскольку в противном случае национальную безопасность страны будет ждать «ночной кошмар».

Ранее Трамп заявил о планах подписать пакет указов о закрытии границы США для нелегальных мигрантов в первый день президентства.

До этого политик сообщал, что американские власти намерены в течение четырех лет депортировать всех незаконных мигрантов.

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