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21:55, 5 января 2025Мир

В США оценили идею Трампа о «присоединении» Гренландии

The Hill: республиканцы отнеслись к идее Трампа о Гренландии скептически
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Представители Республиканской партии отнеслись к идее избранного президента Дональда Трампа о «присоединении» Гренландии и Панамского канала скептически, однако сенаторы не хотят препятствовать будущему главе государства. Об этом сообщает издание The Hill.

По мнению сенатора Майкла Маккола, у Вашингтона нет возможности купить Панамский канал и вернуть себе контроль над ним. Он, однако, оценил передачу канала властям Панамы как невыгодную для США и призвал законодателей готовиться к «спонтанным внешнеполитическим идеям Трампа».

Сенатор Джон Корнин, в свою очередь, отметил, что территориальная экспансия для США не является чем-то новым. «Соединенные Штаты не всегда состояли из 50 штатов. Мы приобрели Аляску, Гавайские острова и даже Техас в 1845 году. Я не слышал никаких реальных обсуждений, кроме того, что сказал президент Трамп», — сказал республиканец.

Ранее сообщалось, что реализация планов Трампа по Гренландии сулит НАТО катастрофические последствия. Военный блок не может существовать в условиях, когда один его член нарушает территориальную целостность другого, как в случае США, стремящихся «захватить» принадлежащую Дании Гренландию.

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