В США предрекли НАТО катастрофу в случае реализации планов Трампа по Гренландии

Hill: реализация планов Трампа по Гренландии сулит НАТО катастрофу

Реализация планов избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии сулит всему блоку НАТО катастрофические последствия. Об этом говорится в статье американской газеты The Hill.

«Избранный президент Дональд Трамп запятнал американское благородство, потребовав [присоединения] Гренландии», — пишут авторы материала.

Военный блок не может существовать в условиях, когда один его член нарушает территориальную целостность другого, как в случае США, стремящихся «захватить» принадлежащую Дании Гренландию, подчеркивает The Hill.

Ранее экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен объяснил желание переизбранного американского лидера купить Гренландию. По его словам, эта территория будет приобретать все большее значение в будущей борьбе за Арктику по мере изменения климата в ближайшие годы.

Сам Трамп неоднократно заявлял о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании.

