В украинском городе раздались взрывы

В городе Черкассы на Украине прогремели взрывы

Взрывы раздались в городе Черкассы в центральной части Украины. Об этом сообщили корреспонденты украинского издания «Общественное».

«В Черкассах и в окрестностях города слышны звуки взрывов», — утверждается в публикации.

Другие детали инцидента не приводятся. Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Сумской, Запорожской, Полтавской и Киевской областях.

Ранее в Киеве объявили воздушную тревогу. Воздушная тревога также была объявлена на территории Киевской и Черниговской областей. Сигнал тревоги прозвучал в украинской столице 5 января в 22:44 по московскому времени.