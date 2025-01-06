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03:19, 6 января 2025Бывший СССР

В украинском городе раздались взрывы

В городе Черкассы на Украине прогремели взрывы
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Взрывы раздались в городе Черкассы в центральной части Украины. Об этом сообщили корреспонденты украинского издания «Общественное».

«В Черкассах и в окрестностях города слышны звуки взрывов», — утверждается в публикации.

Другие детали инцидента не приводятся. Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Сумской, Запорожской, Полтавской и Киевской областях.

Ранее в Киеве объявили воздушную тревогу. Воздушная тревога также была объявлена на территории Киевской и Черниговской областей. Сигнал тревоги прозвучал в украинской столице 5 января в 22:44 по московскому времени.

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