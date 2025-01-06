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14:51, 6 января 2025Россия

«Весь народ презирает ублюдка». Медведев рассказал о мести Зеленскому со стороны россиян

Зампред СБ РФ Медведев: весь российский народ презирает Зеленского
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Президента Украины Владимира Зеленского презирает весь российский народ. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя недавнее интервью украинского политика блогеру Лексу Фридману, в котором тот выразил презрение не только к главе РФ Владимиру Путину, но и ко всем россиянам.

И весь российский народ презирает ублюдка. Для нашего народа личная месть нынешнему нелегитимному главарю бандеровской Украины теперь не должна закончиться после его отстранения от должности

Дмитрий Медведевзампред Совбеза России

Медведев заявил, что слова Зеленского о презрении к россиянам нарушают правила политкорректности между противоборствующими странами, согласно которым негативная оценка может касаться лишь руководства страны и правящей элиты, но не всех жителей государства в целом. Политик напомнил, что даже в годы войны с фашистской Германией ненависть к нацистам не смешивалась с отрицательным отношением к немецким гражданам. По его словам, в этом и состоит идеология «люди нам не враги».

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Зеленский дал матерное интервью по теме отношений с Россией

В своем трехчасовом интервью американскому блогеру Лексу Фридману украинский глава Владимир Зеленский не стеснялся в выражениях. На все вопросы, касающиеся отношений с Россией или переговоров с Москвой, политик давал нецензурные ответы.

Беседа состоялась на русском и украинском языках, хотя оба, Фридман и Зеленский, владеют русским. Украинский политик пояснил, что не намерен использовать русский, чтобы не давать президенту РФ Владимиру Путину повода сказать, что Украина и Россия — «один народ, который говорит на одном языке».

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В том же интервью Зеленский подчеркнул, что переговоры с Москвой станут возможны лишь в том случае, когда НАТО даст Киеву гарантии безопасности.

«НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да. Это небольшой успех для нас, но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое», — заявил он. В качестве второго условия украинский президент назвал наращивание поставок оружия Украине, без которого страна не будет обладать хорошими позициями в диалоге с Россией.

Кадр: Lex Fridman / YouTube

В России интервью Зеленского назвали «агонией в последней стадии»

Недавнее интервью Владимира Зеленского — это агония в последней стадии. Таким образом беседу украинского президента с блогером Лексом Фридманом оценил глава Комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, Зеленский предвидит собственный конец, так что неудивительно, что прямо во время интервью политик принялся торговаться и намекать на шантаж.

Сам давно продавшись, он готов отдать Украину на полное растерзание западным ястребам. Полная моральная и интеллектуальная деградация

Леонид Слуцкийглава Комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР

Слуцкий заметил, что Зеленский заслуживает не только презрения российского народа, но и народа своей страны.

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