Президента Украины Владимира Зеленского презирает весь российский народ. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя недавнее интервью украинского политика блогеру Лексу Фридману, в котором тот выразил презрение не только к главе РФ Владимиру Путину, но и ко всем россиянам.
И весь российский народ презирает ублюдка. Для нашего народа личная месть нынешнему нелегитимному главарю бандеровской Украины теперь не должна закончиться после его отстранения от должности
Медведев заявил, что слова Зеленского о презрении к россиянам нарушают правила политкорректности между противоборствующими странами, согласно которым негативная оценка может касаться лишь руководства страны и правящей элиты, но не всех жителей государства в целом. Политик напомнил, что даже в годы войны с фашистской Германией ненависть к нацистам не смешивалась с отрицательным отношением к немецким гражданам. По его словам, в этом и состоит идеология «люди нам не враги».
Зеленский дал матерное интервью по теме отношений с Россией
В своем трехчасовом интервью американскому блогеру Лексу Фридману украинский глава Владимир Зеленский не стеснялся в выражениях. На все вопросы, касающиеся отношений с Россией или переговоров с Москвой, политик давал нецензурные ответы.
Беседа состоялась на русском и украинском языках, хотя оба, Фридман и Зеленский, владеют русским. Украинский политик пояснил, что не намерен использовать русский, чтобы не давать президенту РФ Владимиру Путину повода сказать, что Украина и Россия — «один народ, который говорит на одном языке».
В том же интервью Зеленский подчеркнул, что переговоры с Москвой станут возможны лишь в том случае, когда НАТО даст Киеву гарантии безопасности.
«НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да. Это небольшой успех для нас, но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое», — заявил он. В качестве второго условия украинский президент назвал наращивание поставок оружия Украине, без которого страна не будет обладать хорошими позициями в диалоге с Россией.
В России интервью Зеленского назвали «агонией в последней стадии»
Недавнее интервью Владимира Зеленского — это агония в последней стадии. Таким образом беседу украинского президента с блогером Лексом Фридманом оценил глава Комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
По его словам, Зеленский предвидит собственный конец, так что неудивительно, что прямо во время интервью политик принялся торговаться и намекать на шантаж.
Сам давно продавшись, он готов отдать Украину на полное растерзание западным ястребам. Полная моральная и интеллектуальная деградация
Слуцкий заметил, что Зеленский заслуживает не только презрения российского народа, но и народа своей страны.