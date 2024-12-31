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23:39, 31 декабря 2024Интернет и СМИ

На Западе предсказали заключение Украиной договора с отказом от территорий в 2025 году. На какие условия пойдет Киев?

FT: Украина в 2025 году заключит мирный договор с отказом от территорий
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Украинские власти в 2025 году пойдут на заключение мирного договора, предусматривающего отказ от территорий. С таким прогнозом выступила британская газета The Financial Times (FT).

[Президент Украины] Владимир Зеленский согласится на фактический, но не юридический контроль России над территорией, которую она в настоящее время занимает, с некоторыми обменами земель в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке США

The Financial Times

При этом, отмечает издание, процесс вступления Украины в НАТО фактически будет заморожен.

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Трамп призывал Зеленского задуматься о мирных переговорах и отказе от территорий

Избранный президент США Дональд Трамп, как сообщало издание El Pais, обратился с посланием к украинскому лидеру и призвал его задуматься о мирных переговорах, о прекращении огня и об отказе от подконтрольных Россией территорий. Трамп выразил непонимание стремлению Украины получить земли, города в которых «в основном разрушены».

Данная ситуация потребует от Киева крупных вложений на восстановление населенных пунктов. А на сами работы уйдут десятки лет, отмечал политик.

Когда вы говорите «восстановить страну», восстановить что? Это реконструкция на 110 лет

Дональд Трампизбранный президент США

Трамп отмечал, что Зеленскому стоит готовиться к завершению украинского конфликта. По его словам, необходимо заключить соглашение, чтобы остановить потери. Кроме того, Трамп добавил, что другой стороной договора должна стать Россия.

До этого избранный президент США заявил о намерении прийти к мирному соглашению по конфликту на Украине. Американский политик уточнял, что будет использовать поддержку Киева со стороны США «в качестве рычага давления» на Москву.

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На Западе обратили внимание на смену риторики Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отчаянно хочет заполучить поддержку избранного президента США Дональда Трампа на фоне провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и потери позиций на востоке страны, писала газета The New York Times (NYT).

Журналисты также обратили внимание на смену публичной риторики украинского лидера после победы Трампа на выборах.

Он придает Украине образ страны, открытой к переговорам, в ходе которых могут рассматриваться уступки, включая и отказ от подконтрольных Россией территорий и возвращение их дипломатическим путем

The New York Times

Издание также заявляло о крупных успехах российской армии за время проведения спецоперации на Украине. По данным газеты, их Россия добилась в октябре 2024 года.

В офисе Зеленского призывали вернуться к границам 2022 года для переговоров

В конце ноября глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак говорил о необходимости вернуться к границам 2022 года для начала переговоров.

По его словам, такое решение приведет к плодотворному диалогу сторон. «Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования», — заявил Ермак.

Так, глава офиса Зеленского счел необязательным возврат к границам Украины 1991 года, однако призвал вернуться к границам 2022 года, поскольку это якобы продемонстрирует желание всех сторон прекратить боевые действия.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь указывал, что Зеленский обеспечит себе «политический конец», если подпишет мирное соглашение с территориальными уступками.

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