На Западе обратили внимание на смену риторики Зеленского после победы Трампа на выборах

NYT: Зеленский отчаянно хочет заполучить поддержку Трампа на фоне провалов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отчаянно хочет заполучить поддержку избранного президента США Дональда Трампа на фоне провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и потери позиций на востоке страны. Об этом пишет западное издание The New York Times (NYT).

Журналисты также обратили внимание на смену публичной риторики украинского лидера после победы Трампа на выборах. «Он придает Украине образ страны, открытой к переговорам, в ходе которых могут рассматриваться уступки, включая и отказ от подконтрольных Россией территорий и возвращение их дипломатическим путем», — отметили авторы статьи.

Издание также называет недавнюю встречу Зеленского и Трампа в Париже самым отчаянным поступком украинского президента, поскольку она была не гарантирована. Также в материале указывается на попытку «подкупить» новую администрацию США, Киев предлагает ресурсы в обмен на поддержку.

Ранее The New York Times рассказало о самых крупных успехах Российской армии за время проведения спецоперации на Украине. По данным газеты, их Россия добилась в октябре 2024 года.

