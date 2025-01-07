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11:50, 7 января 2025Спорт

Махачев стал автором лучшего сабмишена года в UFC

UFC признал россиянина Ислама Махачева победителем в номинации «Сабмишен года»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matt Davies / Globallookpress.com

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) признал россиянина Ислама Махачева победителем в номинации «Сабмишен года». О том, что россиянин стал автором лучшего приема, сообщается на странице промоушена в соцсети X.

Лучшим был признан прием Махачева в бою против Дастина Порье, состоявшемся в июне 2024 года. В этом поединке россиянин победил удушением Д'Арс и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. По итогам года он остался на первом месте в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Всего в активе 33-летнего Махачева 27 боев в смешанных единоборствах. В них он одержал 26 побед и потерпел одно поражение.

Следующий поединок Махачев проведет 19 января. Его соперником станет другой россиянин Арман Царукян. На кону будет стоять чемпионский пояс Махачева.

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