У берегов Малайзии потерпела крушение деревянная ладья из России

Посольство сообщило о крушении деревянной ладьи из РФ у берегов Малайзии

Российская деревянная ладья «Пилигрим» потерпела крушение у берегов Малайзии в ходе кругосветного плавания. Об этом сообщило посольство России, передает РИА Новости.

Инцидент произошел 20 декабря 2024 года у острова Борнео. Капитан судна и команда (трое россиян и гражданин Белоруссии) не пострадали. «С момента поступления информации о произошедшем дипмиссия находится в контакте с капитаном судна С.В. Синельником. Оказываем членам экипажа содействие в рамках имеющихся полномочий», — заявили в посольстве.

Уточняется, что ладья поднята на берег, ей требуется дорогостоящий ремонт.

По данным РИА Новости, «Пилигрим» — реплика поморской ладьи XIX века. Судно вышло в плавание в октябре прошлого года из Владивостока. В планах экипажа было посетить Японию, Филиппины, Малайзию, пройти через Индийский океан к Красному морю, затем Средиземному, Черному и Азовскому.

