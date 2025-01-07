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14:34, 7 января 2025Мир

У берегов Малайзии потерпела крушение деревянная ладья из России

Посольство сообщило о крушении деревянной ладьи из РФ у берегов Малайзии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Невар / РИА «Новости»

Российская деревянная ладья «Пилигрим» потерпела крушение у берегов Малайзии в ходе кругосветного плавания. Об этом сообщило посольство России, передает РИА Новости.

Инцидент произошел 20 декабря 2024 года у острова Борнео. Капитан судна и команда (трое россиян и гражданин Белоруссии) не пострадали. «С момента поступления информации о произошедшем дипмиссия находится в контакте с капитаном судна С.В. Синельником. Оказываем членам экипажа содействие в рамках имеющихся полномочий», — заявили в посольстве.

Уточняется, что ладья поднята на берег, ей требуется дорогостоящий ремонт.

По данным РИА Новости, «Пилигрим» — реплика поморской ладьи XIX века. Судно вышло в плавание в октябре прошлого года из Владивостока. В планах экипажа было посетить Японию, Филиппины, Малайзию, пройти через Индийский океан к Красному морю, затем Средиземному, Черному и Азовскому.

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