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18:27, 9 января 2025Экономика

Оператору «Северного потока-2» дали два месяца на выплаты мелким кредиторам

Суд в Швейцарии обязал Nord Stream 2 AG рассчитаться с кредиторами за 60 дней
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Оператора «Северного потока — 2» компанию Nord Stream 2 AG обязали рассчитаться с кредиторами за два месяца. Об этом со ссылкой на материалы суда швейцарского кантона Цуг сообщает ТАСС.

В порядке исключения окончательный мораторий на банкротство компании --оператора газопровода продлили до 9 мая 2025 года. Это время дали Nord Stream 2 AG на выплаты всем мелким кредиторам — в противном случае компания будет признана банкротом.

«Компания Nord Stream 2 AG обязана выплатить полную сумму всем мелким кредиторам в течение 60 дней с момента получения этого решения и направить соответствующие квитанции об оплате в кантональный суд Цуга», — пояснили в суде.

Согласно подсчетам Nord Stream, итоговая стоимость восстановления «Северного потока» составит «как минимум 1,2 миллиарда евро». Раньше в компании оценивали стоимость работ по удалению воды из труб, их стабилизацию, ремонт и восполнение утраченных запасов газа в 1,2-1,35 миллиарда евро.

Ранее компания Nord Stream AG подала в Высокий суд Лондона обновленный иск к страховым компаниям Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance с целью компенсировать понесенные ею убытки. В обновленном иске оператор уточнил информацию по поводу имеющихся на трубопроводах газотранспортной сети повреждений и резко нарастил сумму требований к страховщикам проекта. Компания отдельно зафиксировала в иске наличие вмятины на второй нитке «Северного потока».

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