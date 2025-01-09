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13:03, 9 января 2025Мир

В Европе заявили о росте числа поддерживающих позицию России партий

Fakt: в Европе растет число партий, поддерживающих позицию России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Европе растет число политических партий, которые поддерживают близкую Москве позицию, выступая за остановку конфликта на Украине и нормализацию отношений с Россией. Об этом в беседе с изданием Fakt рассказал Бартломей Кот, аналитик польского Фонда имени Казимира Пулаского.

«Главной проблемой для Польши, возникающей из-за растущей мощи популистских партий в Европе, которые часто называют прокремлевскими, является угроза европейской солидарности в формировании ответа на угрозу с Востока», — заявил польский аналитик.

По мнению эксперта, причиной поддержки этих партий со стороны населения являются растущие экономические проблемы, которые связаны с прожиточным минимумом и ценами на энергоносители.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс выразил надежду на то, что США при избранном президенте Дональде Трампе создадут больше свободы для нормализации взаимовыгодных отношений ФРГ с Россией.

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