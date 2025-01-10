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10:25, 10 января 2025Спорт

Российский шахматист объяснил отказ от переезда в США

Российский шахматист Мурзин: Меня и сейчас зовут в США учиться
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Володар Мурзин

Володар Мурзин. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Российский шахматист Володар Мурзин объяснил отказ от переезда в США. Его слова приводит «Чемпионат».

Мурзин поделился, что его звали и продолжают звать учиться в США. «И я бы, наверное, принял это предложение, если бы не мой спонсор, который мне помог и на высокий уровень выйти, и для России сохранил. Так что с такой поддержкой мне просто нет смысла искать что-то еще», — рассказал он.

По мнению спортсмена, ситуация с отъездами российских игроков плачевная. Он отметил, что из топ-10 шахматистов страны по рейтингу половина уже не играет, а новых почти нет.

Ранее 18-летний Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду. Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев заявил о вредительстве его тренера Михаила Кобалии.

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