В России указали на изменение в отношении стран НАТО к украинскому конфликту

Депутат Чепа: В НАТО хотят выйти из противостояния на Украине

Отношение стран НАТО к украинскому конфликту изменилось, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы России Алексей Чепа. По его словам, неопределенные заявления главы Минобороны Украины Рустема Умерова внушают лидерам альянса пессимизм и вызывают желание выйти из противостояния с минимальными потерями.

«На очередном совещании в формате "Рамштайн" по заявлениям Умерова стало понятно, что перспектив для Украины нет. В озвученном плане для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 2025 год он выдвинул такие задачи, как остановка наступления России, переход в длительную эшелонированную оборону, усиление противовоздушной и морской обороны. И все это — без видимых перспектив. Запад вынуждают выделять новые значительные средства на поддержку Украины, не предлагая перспектив, что вызывает очевидный пессимизм у военных специалистов НАТО», — объяснил Чепа.

В НАТО, заметил политик, понимают также и то, что помощь со стороны США скоро может сократиться, а возможности европейских стран-участниц альянса иссякают. На этом фоне члены НАТО, по словам депутата, начинают искать способы выхода из противостояния с минимальными потерями для себя.

«Они хотят прекращения конфликта на выгодных для себя условиях. Мы свои условия тоже высказали, их услышали. Понятно, что сейчас они не устраивают страны НАТО, но там понимают, что со временем наши условия могут измениться в худшую для них сторону», — добавил Чепа.

Ране глава Миноборны Польши заявил, что, по итогам переговоров в формате «Рамштайн» на одноименной авиабазе в Германии министры обороны стран НАТО оказались расстроены из-за ситуации на Украине. Причиной этого стала тяжелая ситуация на фронте.