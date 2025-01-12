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21:45, 12 января 2025Мир

Вучич предложил Сербию в качестве места для проведения переговоров Путина и Трампа

Вучич предложил Сербию в качестве площадки для переговоров Путина и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александар Вучич

Александар Вучич. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Сербский президент Александар Вучич предложил свою страну в качестве площадки для переговоров главы РФ Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа. Вучич уточнил, что гарантирует безопасность двух политиков в ходе возможной встречи, сообщает телеканал Pink.

«Я вижу, что некоторые предлагают свои страны в качестве места встречи Путина и Трампа. Я хотел бы впервые официально заявить, что Сербия заинтересована стать местом встречи президентов Российской Федерации и США», — отметил он.

Вучич объяснил свое предложение тем, что Сербия «не только формально находится вне военных блоков, как ряд других государств, которые предлагают свое гостеприимство». По его словам, страна в принципе «вне обоих блоков -—и НАТО, и ОДКБ», то есть является независимой и самостоятельной. Кроме того, по словам Вучича, нет ни одной страны, которая могла бы сравниться с Сербией по уровню поддержки Трампа.

Ранее президент Сербии высказал мнение, что вступление Дональда Трампа в должность президента США приблизит мир на Украине. Вучич предположил, что Трамп не будет оказывать Киеву финансовую помощь в том же объеме, что и действующий президент Джо Байден.

В декабре Вучич проинформировал, что Сербия создаст рабочую группу для переговоров с США и Россией, на повестке будет обсуждение санкций.

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