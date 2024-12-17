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17:20, 17 декабря 2024Мир

Сербия создаст рабочую группу для переговоров с США и Россией

Вучич: Сербия создаст рабочую группу для переговоров с США и Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Сербия создаст рабочую группу для переговоров с США и Россией, на повестке будет обсуждение санкций. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич, его цитирует ТАСС

«Я бы хотел, чтобы правительство сформировало команду по санкциям», — пояснил он, отметив, что в обязанности контактной группы будут входить переговоры «с одной стороны, с россиянами, а с другой — с американцами».

Ранее Вучич рассказал, что хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным подписание нового газового контракта двух стран.

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