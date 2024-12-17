Сербия создаст рабочую группу для переговоров с США и Россией

Вучич: Сербия создаст рабочую группу для переговоров с США и Россией

Сербия создаст рабочую группу для переговоров с США и Россией, на повестке будет обсуждение санкций. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич, его цитирует ТАСС

«Я бы хотел, чтобы правительство сформировало команду по санкциям», — пояснил он, отметив, что в обязанности контактной группы будут входить переговоры «с одной стороны, с россиянами, а с другой — с американцами».

Ранее Вучич рассказал, что хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным подписание нового газового контракта двух стран.