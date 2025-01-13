Байден заявил о невозможности отказа от помощи Украине

Байден: США и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины

США и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины и должны продолжать помогать Киеву. Об этом американский президент Джо Байден заявил, выступая в госдепартаменте с заключительной речью по внешней политике, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, необходимо усилить поддержку Украины. «Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Байден ожидает продолжения поддержки Украины от администрации избранного американского лидера Дональда Трампа. Лидер США отметил, что и в Демократической, и Республиканской партии значительное число конгрессменов поддерживают Киев.