Опубликованы имена 340 остающихся в оккупированной ВСУ Судже жителей

Активист Синельников опубликовал имена 340 оставшихся в Суджанском районе людей

В сети появился список из 340 жителей Суджанского района, которые остаются на подконтрольных Украине территориях Курской области. Его публикует активист Владимир Синельников в Telegram-канале.

«В Судже и окрестностях до сих пор остаются примерно три тысячи человек, — написал Синельников. — Связь с ними прервалась шестого августа и у них нет возможности самостоятельно послать своим родным добрую весть».

Активист сообщил, что сейчас оповещены родственники только части людей из списка. Он призвал поделиться им со всеми, кто не может связаться со своими близкими, которые находятся в Судже и окресностях.

Синельников ранее рассказывал, что у волнтеров нет доступа в Суджу и Суджанский район, так как там ведутся боевые действия. В городе в первые дни вторжения ВСУ прекратили работу магазины, там также нет воды и электричества. По его словам, сейчас армия России находится на подступах к городу, однако его штурм пока не начинается.

Суджа стала самым крупным населенным пунктом на территории России, который оккупировали ВСУ. Бои в Курской области продолжаются с начала августа, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции. Суджа остается под контролем украинской армии, на подступах к городу идут тяжелые бои. 9 января стало известно о заходе российских подразделений в отдельные районы Суджи и начале уличных боев. Впоследствии российские военкоры это опровергли.