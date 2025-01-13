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15:08, 13 января 2025Россия

Опубликованы имена 340 остающихся в оккупированной ВСУ Судже жителей

Активист Синельников опубликовал имена 340 оставшихся в Суджанском районе людей
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

В сети появился список из 340 жителей Суджанского района, которые остаются на подконтрольных Украине территориях Курской области. Его публикует активист Владимир Синельников в Telegram-канале.

«В Судже и окрестностях до сих пор остаются примерно три тысячи человек, — написал Синельников. — Связь с ними прервалась шестого августа и у них нет возможности самостоятельно послать своим родным добрую весть».

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Активист сообщил, что сейчас оповещены родственники только части людей из списка. Он призвал поделиться им со всеми, кто не может связаться со своими близкими, которые находятся в Судже и окресностях.

Синельников ранее рассказывал, что у волнтеров нет доступа в Суджу и Суджанский район, так как там ведутся боевые действия. В городе в первые дни вторжения ВСУ прекратили работу магазины, там также нет воды и электричества. По его словам, сейчас армия России находится на подступах к городу, однако его штурм пока не начинается.

Суджа стала самым крупным населенным пунктом на территории России, который оккупировали ВСУ. Бои в Курской области продолжаются с начала августа, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции. Суджа остается под контролем украинской армии, на подступах к городу идут тяжелые бои. 9 января стало известно о заходе российских подразделений в отдельные районы Суджи и начале уличных боев. Впоследствии российские военкоры это опровергли.

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