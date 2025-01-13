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15:36, 13 января 2025Путешествия

Полицейский задержал грабителя в аэропорту эффектным приемом и попал на видео

Полицейский эффектно задержал подозреваемого в аэропорту Шэньчженя и прославился
Мария Борисова
Мария Борисова

В Китае полицейский задержал грабителя в аэропорту эффектным приемом и прославился. Инцидент попал на видео, которое завирусилось в соцсетях, на него обратил внимание канал «Радиоточка НСН».

Правоохранитель по имени Ван Юньцзэ помог задержать подозреваемого в краже драгоценностей в гавани Шэньчженя. На ролике видно, как китаец запрыгнул злоумышленнику на плечи и повалил его ногами, пока того окружали другие полицейские со щитами.

Позже Ван Юньцзэ рассказал, что служит в полиции аэропорта пять лет. В юности он занимался ушу, что и помогло ему схватить подозреваемого.

Ролик собрал множество просмотров в соцсетях. Отмечается, что многие комментаторы из США выразили восхищение китайским полицейским и привели в пример американских стражей порядка, которые сразу стреляют на поражение.

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