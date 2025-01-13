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12:19, 13 января 2025Россия

Сбежавший из больницы голый россиянин устроил погром в магазине и откусил нос кассиру

В Самарской области пациент сбежал из больницы и устроил погром в магазине
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Самарской области голый пациент больницы сбежал из медучреждения, устроил погром в магазине и откусил нос кассиру. Об этом пишет Mash в Telegram.

Пост сопровождает видео с последствиями устроенного мужчиной дебоша. На кадрах показан усыпанный разбитыми бутылками и товарами торговый зал, а также следы крови в районе кассы.

Издание выяснило, что житель поселения Станция Клявлино попал в больницу после того, как едва не сжег свою квартиру, решив погреть еду. Однако через пару часов пребывания в медучреждении он покинул его без одежды и начал бегать голым по улице с криком, что его обманывают. После этого россиянин ворвался в магазин, где начал громить полки, а также набросился на сотрудницу, ударив и укусив ее. В результате женщина лишилась кончика носа.

По информации канала, дебошира удалось обезвредить зашедшему за продуктами полицейскому. Нарушителя обездвижили и вновь доставили в больницу. Позже поступило сообщение о его смерти, причина которой не уточняется.

Ранее похожий случай произошел в Донецкой народной республике. Там в один из продуктовых магазинов города Енакиево ворвался голый измазанный кровью мужчина и устроил погром на глазах у покупателей, среди которых был ребенок. На кадрах с места инцидента видно, как нарушитель бегает по торговому залу, разбрасывая товары и пытаясь схватить продавцов, а также забирается в морозильник с мороженым. После задержания россиянина передали медикам, однако спасти его не удалось. Предположительно, причиной смерти стала передозировка наркотиками.

ЖЗЛ
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