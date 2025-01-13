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17:13, 13 января 2025Россия

У прыгнувшего с высоты в 1,5 тысячи метров россиянина не раскрылись оба парашюта

Mash Siberia сообщил о смерти мужчины под Омском из-за нераскрывшегося парашюта
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Омской области у россиянина, прыгнувшего с высоты в 1,5 тысячи метров, не раскрылись оба парашюта — основной и запасной. О смерти мужчины пишет Mash Siberia в Telegram.

Как выяснило издание, 57-летний спортсмен прыгал рядом с аэродромом Камышино в Таврическом районе. В 2022 году он совершил юбилейный 100-й прыжок.

Региональный Следственный комитет подтвердил информацию о происшествии порталу Ngs55.ru. В ведомстве рассказали, что мужчина работал машинистом на теплоэлектроцентрали. Проверкой по факту произошедшего займется военная прокуратура.

Ранее в Подмосковье два парашютиста упали во время приземления. Пострадавшие в возрасте 21 и 49 лет выжили, но получили травмы различной степени тяжести.

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