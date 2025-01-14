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13:44, 14 января 2025Спорт

Бывшую жену Бивола наказали за оскорбление боксера

Mash: Бывшую жену Бивола Екатерину наказали за оскорбление боксера
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Екатерина и Дмитрий Бивол

Екатерина и Дмитрий Бивол. Фото: @bivol_kate

Бывшую жену российского боксера Дмитрия Бивола Екатерину наказали за оскорбление спортсмена. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку по факту обращения спортсмена, пожаловавшегося на оскорбления в адрес себя и своей матери. Суд принял решение привлечь бывшую супругу боксера по административной статье за оскорбление и вынес ей предупреждение.

12 октября Бивол уступил соотечественнику Артуру Бетербиеву в схватке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. «Так тебе и надо, дебил», — отреагировала на результат поединка Екатерина. Также она потребовала от экс-мужа квартиры и счета для их общих детей.

Бивол потерпел первое поражение после 23 побед. 22 февраля он проведет реванш с Бетербиевым.

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