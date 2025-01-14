Депутат Глазкова предложила платить россиянам часть дохода от нефти и газа

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова предложила перечислять россиянам часть доходов от экспорта полезных ископаемых. Соответствующий законопроект она внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Депутат предложила создать Фонд социальной справедливости, который будет распределять доходы между гражданами.

Законопроект направлен на справедливое распределение среди граждан Российской Федерации части средств Фонда национального благосостояния, в том числе природной ренты от экспорта полезных ископаемых (нефти и газа) и учитывает международный опыт в данной сфере Анжелика Глазкова депутат Госдумы

Согласно документу, организация начнет работать с 1 января 2026 года. Ежегодный вклад в его капитал составит минимум 15 процентов от средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Как должна работать инициатива депутата?

Выплаты будут производиться раз в три месяца, право на них будут иметь россияне с трудовым стажем более 15 лет, говорится в законопроекте.

Инициатива предполагает, что россияне откроют счета в банках, где контрольный пакет акций принадлежит государству. Руководить фондом будет назначенный президентом России председатель правления. За работой Фонда будет следить наблюдательный совет.

В качестве примера Глазкова привела американский штат Аляска, где уже порядка 50 лет перечисляют населению четверть доходов от продажи нефти.

В правительстве инициативу назвали избыточной: в качестве аргумента привели действующие принципы работы ФНБ, который является гарантом обеспечения пенсионных прав граждан. Если начать распределять средства фонда, он может быстро исчерпаться, что снизит возможности бюджета по оперативному реагированию на негативные внутренние и внешние факторы, указано в отзыве на законопроект.

Минфин оценил объем ФНБ

На 1 ноября 2024 года объем Фонда национального благосостояния составил 12,73 триллиона рублей. Размер национальной «кубышки» оценили в Минфине РФ.

12,73 триллиона рублей составил объем ФНБ в ноябре 2024 года

По данным ведомства, запасы в ФНБ составили 6,6 процента от прогнозируемого на 2024 год ВВП. За месяц объем ликвидных активов фонда увеличился на 192 миллиарда — до 5,447 триллиона рублей.

Объем ФНБ резко увеличился в сентябре, рассказали в Минфине. По итогам сентября 2024 года составил почти 12,79 триллиона рублей, что примерно на 600 миллиардов больше, чем месяцем ранее. Россия получила в сентябре 771,9 миллиарда рублей нефтегазовых доходов.

ФНБ не будут тратить на обеспечение дополнительных расходов бюджета

На обеспечение дополнительных расходов бюджета страны на 2024 год в размере 1,5 триллиона рублей не будут тратиться средства ФНБ и государственные займы. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Владимир Колычев.

Мы будем финансировать их за счет остатков накопленных [федерального бюджета]. Их достаточно для того, чтобы полтора триллиона профинансировать, еще и останется Владимир Колычев замглавы Минфина РФ

Чиновник также уточнил, что указанная сумма уже учтена в обновленном прогнозе дефицита бюджета на 2024 год в размере 1,7 процента ВВП.

Ранее при внесении в Госдуму соответствующего документа указывалось, что размер дефицита федерального бюджета по итогам года прогнозируется в пределах двух процентов ВВП, а кабмин получит возможность в случае необходимости оперативно реагировать на возникающие риски.

