Количество судов под ложным флагом взлетело после антироссийских санкций

Lloyd's List: Количество судов под ложным флагом удвоилось с марта 2023 года

С марта 2023 года количество судов под ложным флагом удвоилось и в первой половине января 2025-го превысило отметку в 220 единиц. О резком росте числа таких морских транспортных средств сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитиков старейшего британского судоходного журнала Lloyd's List.

В начале весны 2023 года в мире насчитывалось в общей сложности 110 подобных судов. Однако на фоне ужесточения антироссийских санкций их число достигло 223 по состоянию на 9 января 2025 года. Таким образом, прирост судов под ложным флагом составил более 100 процентов, уточнили эксперты. Наибольшие темпы роста числа регистраций были зафиксированы в небольших государствах, которым не хватает ресурсов для проведения соответствующих проверок. Так, в Сан-Томе и Принсипи показатель вырос на 385 процентов, в Танзании — на 130 процентов, а на Островах Кука — на 40 процентов.

Подчеркивается, что большинство недобросовестно зарегистрированных судов представляют собой нефтяные танкеры и грузовые суда. Аналитики связали резкий прирост подобных транспортных средств с напряженной геополитической ситуацией в мире, а также ужесточением западных санкций в отношении морских перевозок российского сырья. Так, власти Евросоюза (ЕС) и США запретили западным страховым компаниям сотрудничать с контрагентами из РФ, если те доставляют нефть по цене выше 60 долларов за баррель. На этом фоне Россия стала активнее перевозить энергоресурсы при помощи теневого флота.

Ранее власти США значительно расширили санкции в отношении российского энергетического сектора. Под ограничения попали в том числе два нефтегиганта — «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Блокирующие санкции также ввели в отношении крупных стразовых компаний — «Ингосстраха» и «АльфаСтрахования». Последние две организации, как пояснили в американском Минфине, участвовали в морских перевозках российской нефти по цене выше установленного G7 потолка в 60 долларов за баррель. Санкции исключат участие «Газпрома» и «Газпромнефти» в управлении «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS).

В целом же, с 2025 года, как пояснили в Минфине США, кардинально изменится вся антироссийская санкционная политика. Теперь под ограничения сможет попасть любое физическое или юридическое лицо, если будут доказаны их связи с топливно-энергетическим комплексом (ТЭК) РФ.