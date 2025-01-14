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02:44, 14 января 2025Экономика

Ряд россиян предупредили об уменьшении зарплаты в январе

Юрист АБ КИАП Паушкина назвала невыгодным отпуск в январе при работе на окладе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Руководитель трудовой практики АБ КИАП Юлия Паушкина заявила, что сотрудники, чья зарплата зависит от количества произведенных товаров или оказанных услуг, в январе заработают меньше обычного. Об этом она сообщила агентству «Прайм».

Эксперт уточнила, что имеет в виду тех, кто зарабатывает сдельно. Так, при меньшем числе рабочих дней и результат труда уменьшится. При этом работающим на окладе сотрудникам невыгодно брать в январе отпуск, поскольку число рабочих дней в этом месяце меньше, а стоимость каждого из них, наоборот, выше.

«Отработать 17 рабочих дней в январе 2025 и отдохнуть все оставшееся время экономически выгоднее, чем взять отпуск и получить отпускные как средний дневной заработок за весь предшествующий год», — объяснила Паушкина.

Ранее «Лента.ру» выяснила, когда выгоднее брать отпуск в 2025 году и как правильно рассчитать свои отпускные. В январе и мае традиционно меньше всего рабочих дней из-за длинных праздников, поэтому отдыхать в эти месяцы невыгодно — придется мириться с потерями в деньгах.

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