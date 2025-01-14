Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:48, 13 января 2025Из жизни

Строители нашли у дороги чемодан с загадочным скелетом внутри

В Таиланде двое строителей нашли чемодан со скелетом внутри в провинции Чонбури
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Nenadmil / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде двое строителей случайно нашли у дороги в провинции Чонбури чемодан с человеческим скелетом внутри. Об этом сообщает The Thaiger.

Чемодан обнаружили 25-летний Пирапат Лавачут и 30-летний Монгкол Тепвонгса 11 января. Мужчины возвращались с работы, когда у их автомобиля пробило покрышку. Во время замены шины Лавачут заметил чемодан в канаве у дороги. Он позвал Тепвонгса, и они вместе вскрыли находку.

Внутри лежал человеческий скелет, футболка с логотипом бейсбольной команды, нижнее белье и полотенце. Рабочие сразу же вызвали полицейских. При осмотре загадочных останков не было обнаружено крови и «иных телесных жидкостей». Правоохранители предположили, что скелет находился в чемодане не менее трех месяцев.

Материалы по теме:
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
22 августа 2024
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019
«Сердце разрывается от боли за семьи» История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
«Сердце разрывается от боли за семьи»История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
11 февраля 2022

Позже еще один рабочий, ремонтировавший дорогу неподалеку, рассказал, что заметил чемодан еще 8 января, когда проезжал мимо. Однако он ничего не заподозрил и обратился в полицию, только когда узнал о страшной находке из СМИ.

В данный момент останки передали судмедэкспертам, которые постараются установить, кому они принадлежали.

Ранее сообщалось, что в США мужчина хранил дома 20 загадочных человеческих черепов. Американца задержали после того, как он выбросил несколько костей из движущегося автомобиля.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В деле о теракте против генерала Кириллова появились новые фигуранты

      ВСУ атаковали химзавод в Брянской области

      Росавиация высказалась о рейсах между Россией и Китаем

      Секс-символ MMA без штанов приняла откровенную позу на фото

      Мишустин освободил от должности замминистра сельского хозяйства

      В российском регионе предупредили о ракетной опасности

      Украинские пограничники остановили уклонистов на границе с Венгрией

      Жителю Чехии увеличили тюремный срок за своевольное присоединение к ВСУ

      Страны НАТО и Украина нарастят совместное производство оружия

      Над Брянском ПВО уничтожила несколько целей на фоне ракетной опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше