Строители нашли у дороги чемодан с загадочным скелетом внутри

В Таиланде двое строителей нашли чемодан со скелетом внутри в провинции Чонбури

В Таиланде двое строителей случайно нашли у дороги в провинции Чонбури чемодан с человеческим скелетом внутри. Об этом сообщает The Thaiger.

Чемодан обнаружили 25-летний Пирапат Лавачут и 30-летний Монгкол Тепвонгса 11 января. Мужчины возвращались с работы, когда у их автомобиля пробило покрышку. Во время замены шины Лавачут заметил чемодан в канаве у дороги. Он позвал Тепвонгса, и они вместе вскрыли находку.

Внутри лежал человеческий скелет, футболка с логотипом бейсбольной команды, нижнее белье и полотенце. Рабочие сразу же вызвали полицейских. При осмотре загадочных останков не было обнаружено крови и «иных телесных жидкостей». Правоохранители предположили, что скелет находился в чемодане не менее трех месяцев.

Позже еще один рабочий, ремонтировавший дорогу неподалеку, рассказал, что заметил чемодан еще 8 января, когда проезжал мимо. Однако он ничего не заподозрил и обратился в полицию, только когда узнал о страшной находке из СМИ.

В данный момент останки передали судмедэкспертам, которые постараются установить, кому они принадлежали.

Ранее сообщалось, что в США мужчина хранил дома 20 загадочных человеческих черепов. Американца задержали после того, как он выбросил несколько костей из движущегося автомобиля.

