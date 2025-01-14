РИА Новости: Российские войска уничтожили склад мин ВСУ под Торецком

Российские войска с помощью удара дронами уничтожили склад противотанковых мин Вооруженных сил Украины (ВСУ) на торецком направлении. Об уничтожении военного объекта сообщил в беседе с РИА Новости командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии группировки войск «Юг» с позывным «Шмель».

«Расчет беспилотников выявил между Торецком и Нью-Йорком замаскированный блиндажный склад ВСУ (...). С ювелирной точностью нанесли удар по цели, в результате чего склад был полностью уничтожен», — рассказал военный.

Он отметил, что на складе, предположительно, хранились мины ТМ-62.

Ранее командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии группировки войск «Юг» с позывным Шмель рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали массово применять тяжелые ночные дроны-бомбардировщики типа «Баба-яга» в светлое время суток.