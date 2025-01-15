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13:11, 15 января 2025Спорт

Лыжница возмутилась реакцией на ее критику места проживания сборной России

Лыжница Кулешова возмутилась реакцией на ее критику места проживания сборной
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Лыжница Анастасия Кулешова в своем Telegram-канале оценила реакцию общественности на то, что она раскритиковала условия проживания сборной России на этапе Кубка страны в Казани.

Кулешова возмутилась тем, что негатив разлетается молниеносно, а на что-то хорошее нет такой реакции. Она подчеркнула, что просто эмоционально показала условия проживания, но не говорила, что Казань и организаторы соревнований плохие. «А из этого сделали такой балаган, что аж стыдно. Не за себя. За других, которые из мухи делают слона», — заявила спортсменка.

Накануне Кулешова записала видео, в котором пожаловалась на то, в какую комнату ее поселили. «Сумка с вещами заняла весь проход между кроватями. Куда мне класть вещи? Прославленная Казань наша. Прекрасно. Просто жесть», — сказала она.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не увидела в этом проблемы и призвала спортсменку не делать из ситуации «бомбу». В то же время журналист Дмитрий Губерниев предложил переселить Кулешову в просторный номер Вяльбе.

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