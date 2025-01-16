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17:00, 16 января 2025Экономика

Число открытых в России фирм превысило количество закрытых впервые за девять лет

FinExpertiza: Число открытых в РФ фирм превысило количество закрытых на 6,4 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

По итогам 2024 года число открытых в России компаний впервые за девять лет превысило количество закрытых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования экспертов аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В ходе исследования использовались данные Федеральной налоговой службы (ФНС) о зарегистрированных и прекративших свою деятельность коммерческих организациях всех форм собственности, сведения о которых были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Итоги были приведены без учета реорганизованных компаний.

В прошлом году в России были открыты в общей сложности 215,9 тысячи коммерческих организаций. Достигнутый результат оказался на 11 процентов меньше в сравнении с данными за 2023-й. При этом суммарное количество ликвидаций компаний в РФ за отчетный период просело на 20,1 процента и составило 203 тысячи случаев. В результате в 2024 году число открытых фирм в стране превысило количество закрытых организаций на 6,4 процента, или на 12,9 тысячи компаний.

Подобного расклада не наблюдалось на внутреннем рынке с 2015 года, пришли к выводу эксперты. Наибольший прирост открытых фирм аналитики зафиксировали в крупнейших регионах России — в Москве, Московской и Ленинградской областях. Максимальная убыль была отмечена в Новосибирской и Омской областях, а также в Бурятии, Челябинской области и Алтайском крае.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса» сообщила о резком приросте числа регистраций в России компаний с участием представителей КНР. По итогам 2024 года среднемесячное число открытий подобного бизнеса в РФ достигло 135-145, хотя до ввода масштабных западных санкций составляло менее 40. За последние несколько лет интерес к российскому рынку заметно вырос и со стороны предпринимателей из Киргизии (рост числа регистраций бизнеса в 2,2 раза), Белоруссии (в 1,7 раза), Турции (в 1,5 раза) и Казахстана (в 1,4 раза).

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