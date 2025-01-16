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12:34, 16 января 2025Мир

Экс-министр финансов Германии призвал немедленно отменить антироссийские санкции

Экс-министр финансов ФРГ Лафонтен призвал отменить антироссийские санкции
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Экс-министр финансов Германии Оскар Лафонтен призвал немедленно отменить антироссийские санкции. Об этом он заявил на федеральном съезде партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW), видео доступно на YouTube-канале партии.

«Если вы хотите иметь промышленность в Европе, вам нужны отношения с сырьевыми ресурсами в России. И именно поэтому нам нужно немедленно отменить санкции! Да что это за политика? Неужели мы совсем не в состоянии представлять свои собственные интересы? Именно поэтому мы говорим, что санкции должны быть отменены немедленно. Кстати, они также, строго говоря, противоречат международному праву», — заявил бывший министр.

Лафонтен подчеркнул, что Берлину нужно сделать все возможное, чтобы восстановить газопровод «Северный поток». По его мнению, это соответствует не только интересам Германии, но и интересам всей Европы.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Россия пока не получала сигналов от властей Германии об их готовности запустить подачу газа по неповрежденной ветке газопровода «Северный поток».

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