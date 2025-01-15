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07:50, 15 января 2025Мир

В МИД заявили об отсутствии сигналов от Германии по «Северному потоку»

МИД: Россия не получала от ФРГ сигналов о готовности запустить «Северный поток»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Россия пока не получала сигналов от властей Германии об их готовности запустить подачу газа по неповрежденной ветке газопровода «Северный поток». Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в разговоре с РИА Новости.

По его словам, многолетнее взаимовыгодное сотрудничество между странами, на котором основывалось благополучие европейской экономики, было принесено в жертву русофобской кампании Запада по нанесению стратегического поражения России.

Ранее премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал восстановить «Северный поток». Он отметил, что атака на газопровод привела к «драматическим последствиям» для цен на энергоносители, в результате чего Германия «оказалась в новой зависимости».

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