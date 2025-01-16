Российского военного осудили на 5,5 года за временное уклонение от службы

В Забайкалье военного осудили на 5,5 года за уклонение от службы

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к 5,5 года лишения свободы военного Алексея Шункова за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 22 марта 2023 года Шунков не решил отдохнуть от исполнения обязаннсотей и не явился в воинскую часть. Его задержали в поселке Забайкальск 18 мая.

Ранее Томский гарнизонный военный суд приговорил к 13 годам и 2 месяцам лишения свободы военнослужащего Ивана Костарева, похитившего системный блок из магазина. Приговор был вынесен путем частичного сложения наказаний. Военный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.