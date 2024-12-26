Российского военного осудили за хищение системного блока из магазина

В Томске военного осудили на 13 лет за хищение системного блока из магазина

Томский гарнизонный военный суд приговорил к 13 годам и 2 месяцам лишения свободы военнослужащего Ивана Костарева, похитившего системный блок из магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 16 января 2023 года мужчина зашел в магазин цифровой и бытовой техники в Новокузнецке и тайно забрал системный блок за 70 тысяч рублей.

Приговор был вынесен путем частичного сложения наказаний. Теперь военный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 9,5 года лишения свободы военного Владимира Тюмерекова за уклонение от службы.