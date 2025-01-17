Путин рассказал о прозвище главы МИД СССР Громыко

Путин объяснил прозвище главы МИД СССР Громыко «Мистер Нет»

Президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с иранским коллегой Масудом Пезешкианом вспомнил, что главу МИД СССР Андрея Громыко называли «Мистер Нет». Од этом сообщает РИА Новости.

«"Господин Нет", "Мистер Ноу". Почему? Очень сложно было согласовывать все вопросы, да еще и в условиях холодной войны», — объяснил он.

Российский лидер отметил, что ООН в свое время создавалась, чтобы искать компромиссы, отказываясь от односторонних решений. И сегодня баланс сил можно сохранить только опираясь на устав Всемирной Организации.

Громыко сыграл важную роль в создании Организации Объединенных Наций и даже стал одним из авторов ее Устава. Молодой дипломат вошел в состав подготовительной комиссии, которая в полуразрушенном войной Лондоне разрабатывала повестку дня первых сессий Генассамблеи. Представитель СССР относился к своему прозвищу совершенно спокойно и однажды заметил: «Мои "нет" они слышали гораздо реже, чем я их "ноу", ведь мы выдвигали гораздо больше предложений».