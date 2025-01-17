Президент России Путин созвонился с премьер-министром Армении Пашиняном

Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении в Telegram.

«Собеседники обсудили итоги председательства Республики Армения в Евразийском экономическом союзе, предстоящие задачи в рамках Евразийского экономического союза», — говорится в заявлении кабмина республики.

Представители Москвы и Еревана также пообщались по ряду вопросов двусторонней повестки дня Армения — Россия.

15 января Пашинян заявил, что отношения Армении с Россией являются безэмоциональными. По его словам, контакты Еревана и Москвы более практичны, чем когда-либо, с конкретными вопросами в центре внимания.