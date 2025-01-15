Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:26, 15 января 2025Бывший СССР

Пашинян назвал отношения Армении с Россией безэмоциональными

Премьер Армении Пашинян назвал отношения с Россией безэмоциональными
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал отношения с Россией безэмоциональными. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя внешнюю политику Еревана.

«Наши отношения с Российской Федерацией более практичны, чем когда-либо, с конкретными вопросами в центре внимания, без эмоциональной упаковки», — заявил премьер. Пашинян отметил, что Армения хочет развивать отношения с РФ, основываясь на взаимовыгодном сотрудничестве и суверенитете.

Кроме того, он подчеркнул, что отношения Еревана и Европейского союза стали более тесными, чем когда-либо. Армянский премьер также назвал США стратегическим партнером республики. Помимо этого, по его словам, укреплялась и развивалась дружба Еревана и Парижа.

Ранее Армения и США выбрали приоритетом в сотрудничестве интеграцию Еревана в евроатлантические структуры в рамках хартии о стратегическом партнерстве. Армянская сторона также заявила о намерении развивать отношения в сфере безопасности и обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины хотела «купить» Горловку у российских военных. Сколько им предлагали за уход из города?

      На Западе предупредили Трампа о смене планов Путина по Украине

      Продажи одного вида машин в России оказались рекордными

      Туристка на лыжах врезалась лоб в лоб в мужчину, сломала ему ногу и не выжила

      Диетолог предупредила об опасности популярного способа профилактики рака

      В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом ЦАР

      В Кремле призвали не связывать инаугурацию Трампа с подписанием Россией и Ираном договора

      Пашинян назвал отношения Армении с Россией безэмоциональными

      Канадские энергокомпании начали дешеветь из-за опасений пошлин Трампа

      В Goldman Sachs предсказали будущее экономики США при Трампе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше