Пашинян назвал отношения Армении с Россией безэмоциональными

Премьер Армении Пашинян назвал отношения с Россией безэмоциональными

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал отношения с Россией безэмоциональными. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя внешнюю политику Еревана.

«Наши отношения с Российской Федерацией более практичны, чем когда-либо, с конкретными вопросами в центре внимания, без эмоциональной упаковки», — заявил премьер. Пашинян отметил, что Армения хочет развивать отношения с РФ, основываясь на взаимовыгодном сотрудничестве и суверенитете.

Кроме того, он подчеркнул, что отношения Еревана и Европейского союза стали более тесными, чем когда-либо. Армянский премьер также назвал США стратегическим партнером республики. Помимо этого, по его словам, укреплялась и развивалась дружба Еревана и Парижа.

Ранее Армения и США выбрали приоритетом в сотрудничестве интеграцию Еревана в евроатлантические структуры в рамках хартии о стратегическом партнерстве. Армянская сторона также заявила о намерении развивать отношения в сфере безопасности и обороны.