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13:41, 17 января 2025Силовые структуры

СК расследует атаку ВСУ на волонтеров в Запорожской области

СК России расследует атаку ВСУ дронами на волонтеров в Запорожской области
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России расследует атаку дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на волонтеров в Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в Херсонской области ВСУ нанесли удар дронами по Новокаховскому округу, где 80-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, и ранен еще один человек. В Запорожской области возле села Скельки от действий ВСУ пострадали двое волонтеров, которые везли гуманитарную помощь детям. Пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии. У них множественные осколочные ранения, в том числе головы и грудной клетки.

СК России устанавливает обстоятельства случившегося и всех причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что российские волонтеры получили ранения при атаке ВСУ в Запорожской области.

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