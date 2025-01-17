СК расследует атаку ВСУ на волонтеров в Запорожской области

СК России расследует атаку ВСУ дронами на волонтеров в Запорожской области

Следственный комитет (СК) России расследует атаку дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на волонтеров в Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в Херсонской области ВСУ нанесли удар дронами по Новокаховскому округу, где 80-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, и ранен еще один человек. В Запорожской области возле села Скельки от действий ВСУ пострадали двое волонтеров, которые везли гуманитарную помощь детям. Пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии. У них множественные осколочные ранения, в том числе головы и грудной клетки.

СК России устанавливает обстоятельства случившегося и всех причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что российские волонтеры получили ранения при атаке ВСУ в Запорожской области.